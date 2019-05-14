شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى تعود بالجناحين.. لقطات جديدة من الجزء الجديد لـ ـMaleficent والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد اختفاء فترة طويلة عن الظهور فى سينمات العرض بسبب أزماتها المستمرة مع زوجها السابق براد بيت ومشاكلهما المعتادة بشأن أطفالهما، تعود الممثلة العالمية أنجلينا جولى للظهور مرة أخرى فى شاشات العرض بفيلمها الجديد Maleficent: Mistress of Evil.

وكشفت شركة ديزنى للإنتاج السينمائى عن لقطات جديدة من فيلمها القادم بعنوانMaleficent: Mistress of Evil والمقرر عرضه فى 18 أكتوبر المقبل فى سينمات العرض العالمية، والذى وكان من المقرر أن يطرح الجزء الثانى من الفيلم 29 مايو 2020.

ويعد الفيلم تكملة للجزء الأول الذى طرح عام 2014، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.

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أنجلينا جولى



لقطة من الفيلم الجديد

فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة إلي فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهوني، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاي الكسندر، ليزلي مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.



جانب من التريلر

كما تشارك جولى فى فيلم The Eternals الذى تستند أحداثه حول الكتاب الهزلى لـ جاك كيربي الذى صدر عام 1976 ، ودارت أحداثه من ملايين السنين فى الماضى، عندما قامت الكائنات الكونية المعروفة باسم السماوات بتجربة وراثية على البشر لإنشاء أفراد يتمتعون بالقدرة الفائقة والمعروفين باسم الأيتيرنالز، وسرعان ما تتوالى الأحداث بحروب أبدية بين الآلهة اليونانية والرومانية والنرويجية قبل مغادرة الأرض لاستكشاف النجوم.