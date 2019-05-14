مؤلفا Game of Thrones يكتبان الجزء الجديد من "STAR WARS"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

اختارت شركة والت دينزني، ديفيد بينوف، ودي بي فايس، مؤلفي مسلسلGame of Thrones لكتابة فيلم Untitled Star Wars ضمن سلسلة Star Wars.

ومن المقرر طرح الفيلم الجديد عام 2022، حسب تصريحات رئيس الشركة، الذي أكد أن الفيلم الجديد سيكون في مجرة بعيدة.

ولم تكشف شركة ديزنى عن تفاصيل أخرى تخص الجزء الجديد من سلسلة Star wars.

يذكر أن الجزء الثامن والأخير من المسلسل الشهير Game of Thrones يعرض حاليًا على شبكة HBO.