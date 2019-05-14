بالصور- لجنة تحكيم "كان" قبل الظهورعلى السجادة الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
حرص أعضاء لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 72 وعلى التقاط عدد من الصور التذكارية، قبل أن تبدأ اليوم فاعلياته وتستمر حتى 25 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية .
وتواجد المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليز إيناريتو رئيس لجنة التحكيم مع باقي الأعضاء في جلسة تصوير قبل مراسم السير على السجادة الحمراء .
وضمت اللجنة المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليز إيناريتو والنجمة الأمريكية آل فانينج والممثلة ميمونة نداي من بوركينا فاسو، والمخرجة والمؤلفة الامريكية كيلي ريتشارد، والمخرجة الايطالية Alice Rohrwacher، والكاتب والمخرج الفرنسي انكي بلال والفرنسي روبين كامبيو، ويورجوس لانثيموس من اليونان وباوي بوليكوفسكي من بولندا
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