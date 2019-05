"كان" السينمائي يعرض شريطًا وثائقيًا عن مارادونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

تبدأ فاعليات الدورة الـ72 من مهرجان كان السينمائي الدولي بعد ساعات ويعرض المهرجان شريطًا وثائقيًا عن نجم كرة القدم السابق الأرجنتيني دييغو مارادونا، وهو من إخراج البريطاني عاصف كاباديا.

ومن المتوقع أن يحضر مارادونا هذا العرض على هامش المسابقة الرسمية للمهرجان الفرنسي.

ويمنح مهرجان كان جائزة السعفة الذهبية التقديرية للممثل الفرنسي الان ديلون، البالغ من العمر 83 عاما وصاحب رصيد كبير من الافلام الفرنسية والعالمية الهامة منها Rocco And His Brothers, Plein Soleil, L’Eclisse, The Leopard و Le Samouraï