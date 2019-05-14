بعد قدم حماقي.. كرة القدم تسبب "شرخ" بذراع أحمد جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تعرض المطرب أحمد جمال لشرخ في مفصل كوعه، بسبب سقوطه على الأرض، أثناء لعبه مباراة لكرة القدم مع أصدقائه.

ووضع جمال يده في جبيرة لمدة بين 3 أسابيع إلى شهر، حسب تعليمات الأطباء، ليتمكن بعدها من استخدام يده بشكل طبيعي.

وكشفت مصادر مقربة منه، أن الأطباء أخبروه أن الإصابة لن تمنعه من مواصلة نشاطاته الفنية.

يذكر أن المطرب محمد حماقي تعرض لإصابة مماثلة في القدم بسبب مباراة كرم قدم مع أصدقائه، تطلبت إجراء جراحة له.