دوريس داي تفارق الحياة عن 97 عامًا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 مايو 2019 07:40 مساءً - فارقت النجمة الأمريكية دوريس داي Doris Day الحياة، عمر ناهز الـ 97 عامًا، نتيجة إصابتها بنوبة التهاب رئوي.

وفي هذا السياق أعلنت مؤسسة الراحلة، الناشطة في مجال حقوق الحيوانات "ذي دوريس داي أنيمال"، أنها توفيت في منزلها بمنطقة كارميل في ولاية كاليفورنيا.

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حياة دوريس داي



ولدت دوريس داي، واسمها بالولادة دوريس فون كابلهوف، في الثالث من نيسان/أبريل عام 1922، في مدينة سينسناتي بولاية أوهايو الأمريكية، وانتقلت إلى كاليفورنيا بعمر 14 عامًا لتصبح راقصة هناك.

وفي وقت لاحق، تخلّت عن حلم الرقص إثر تعرّضها إلى حادث سير أدى إلى كسر في قدمها اليمني، فبدأت بسن الـ16 تركّز على الغناء.

ولمع اسم داي إثر سلسة من الأفلام الرومانسية، مثل "بيلو توك"، والذي رُشّحت عن دورها فيه لنيل الأوسكار، وأيضًا "ذا تاتش أوف مينك" و"ذي ثريل أوف إت أول".

كما اشتُهرت بأغانٍ حققت نجاحات كبيرة، مثل أغنية "كي سرا سرا" من فيلم "ذي مان هو نيو تو ماتش".

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حياتها الشخصية وابتعادها عن الفن

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تزوجت 4 مرات انتهت ثلاث زيجات منها بالطلاق، فيما انتهى زواجها الرابع بوفاة زوجها.

ابتعدت عن الأضواء والحياة المهنية في الستينيات، وتفرغت لإنشاء جمعية خاصة تهتم بالحيوانات، إلا أنها ظهرت عام 1989 في الغولدن غلوب، بعد قبولها تكريمًا عن مجمل أعمالها.

كما أنها أصدرت شريطًا موسيقيًّا عام 2011، ذهبت عائدات مبيعاته لمؤسسة الحيوانات.

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النجوم يستذكرون دوريس داي

كتب بول مكارتني، نجم فريق البيتلز السابق، "حزين لسماع خبر وفاة داي، كانت نجمة حقيقية قلبها من ذهب، سأفتقدها لكن سأظل أتذكّر ابتسامتها المشرقة وضحكها الذي تنقله للآخرين".

توني بينيت كتب: "كانت صديقة رائعة لنا، وسيدة محبوبة وموهوبة للغاية. سنفتقد ابتسامتها الجميلة".

أنطونيو بانديراس كتب: شكرًا على موهبتكِ..أُرقدي بسلام".

ستيلا مكارتني كتبت: "المرأة الوحيدة التي كانت ملهمتي..أحبكِ كثيرًا، إنها أيقونة كان لي شرف لقائها".

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