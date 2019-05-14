بالفيديو: فيفي عبده تسخر من حاجبيها بعد ظهورها مع رامز.. هذا ما كشفته عنهما

خرجت الفنانة المصرية فيفي عبده عن صمتها بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها خلال حلولها ضيفة على أول حلقات برنامج المقالب “رامز في الشلال”.

وظهرت في مقطع فيديو تناقله عدد كبير جداً من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وأشارت إلى أنها تتوجه إلى موقع تصوير أحد أعمالها.

وقالت إنها تشعر بالتعب الشديد بسبب العمل مذكرة بما تعرضت له أثناء البرنامج. واضافت: “الناس لي كسروني ما بقاش عندي قوة لأي حاجة”.

وسخرت من شكلهاوخصوصاً من حاجبيها اللذين زالا أثناء المقلب مشيرة إلى أنها ذهبت إلى البرنامج فيفي عبده وعادت عبده.

وحقق الفيديو بعدما نشرته الفنانة على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 83 ألف إعجاب.

وكشفت أنها لا تمتلك حاجبين ولا تقوم برسمهما. ويشار إلى أنّ البرنامج ما زال موضع جدل كبير في أوساط المتابعين حيث يواصل الكثيرون التساؤل عما إذا كانت المشاهد تمثيلية أن حقيقية.