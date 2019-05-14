إنتقادات لاذعة لأحمد خميس وزوجته بسبب هذه الصورة

أثارت الفنانة والإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي وزوجها الفنان أحمد خميس غضب الجمهور بسبب صورة حديثة لهما، بعد فترة قليلة من خبر انفصالهما الذي انتشر وتبين انه كذبة.

ويظهر احمد في الصورة يجلس بالقرب من زوجته ويضع في بطنه وسادة صغيرة، ليبدو مثل المرأة الحامل، بينما الشحي كانت تنظر اليه باستغراب. ورغم ان الصورة كوميديا ولإضفاء الضحكة على وجوه المتابعين الا انهما لم يسلما من التعليقات القاسية والانتقادات المليئة بالشتائم.

وعلق خميس على الصورة التي نشرها عبر صفحته على تطبيق انستغرام قائلاً: “تم تعبئة الكرش بنجاح شو الحل؟ ورمضان كريم”، في اشارة منه الى حالة الصائم بعد الافطار.

ولم تمر الصورة مرور الكرام على الاعلامية مي العيدان والتي قامت باعادة نشر الصورة عبر صفحتها على تطبيق انستغرام وعلقت عليها بطريقتها الساخرة والقاسية “مبروك يا جماعة احمد خميس حامل”.