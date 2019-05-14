بالفيديو: حلا شيحة تكشف تفاصيل جديدة عن طلاقها

كشفت الفنانة المصرية حلا شيحة تفاصيل جديدة عن طلاقها، موضحة أنه بعد الانفصال عن زوجها أصبح هناك اثنان من أبنائها يعيشان بعيدًا عنها مع والدهما في كندا.

وأوضحت، في تصريحات تلفزيونية، أنه من أصعب المواقف التي تعرضت لها هو وداعها لطفليها في المطار، معلقة: ”قلبي كان بيتقطع ومبطلتش عياط“، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تبعد فيها عنهما منذ 11 عامًا.

وعن أسباب عودتها إلى مصر، قالت: ”حسيت إني محتاجة أغير لأسباب جيدة بالنسبة لي ممكن الناس كلها متبقاش فاهمة ليه.. فخدت القرار بقوة إني أرجع لبلدي وهقف على رجلي ومش هحتاج لحد في أي حاجة وفي نفس الوقت هسيب ولادي وبجد كان قلبي بيتقطع وأنا بودعهم في المطار ومبطلتش عياط“.

وأشارت إلى أنها تحرص دائمًا على أن تكون علاقتها جيدة بطليقها من أجل مصلحة الأبناء، مضيفة أن مثل هذه المواقف الصعبة تجعلها أكثر إصرارًا على تحقيق النجاح في عملها وإثبات نفسها أكثر.

وقالت إنها لا تهتم بأي انتقادات تتعرض لها أو آراء من حولها، موضحة أنها عندما تقتنع بشيء لا تتراجع عنه مهما كانت النتائج، وهو ما حدث معها عند اتخاذها قرار ارتدائها الحجاب وعند خلعه أيضًا.

يذكر أن الفنانة المصرية حلا شيحة تشارك في الدراما الرمضانية لهذا العام من خلال مسلسل ”زلزال“ مع الفنان محمد رمضان.