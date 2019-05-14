يستضيف النجم هاني رمزي في الحلقة التاسعة من برنامجه "هاني في الألغام"، الفنان أحمد العوضي. الفنان أحمد العوضي. يذكر أن الفنان هاني رمزي قدم العديد من برامج المقالب خلال الأعوام الماضية وأبرزها: "هبوط اضطراري" "هاني في الأدغال"، "هاني هز الجبل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد العوضي ضيف الحلقة التاسعة من هاني في الألغام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.