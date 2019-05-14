في عيد ميلاده الـ 60.. تعرف على أهم محطات حياة شريف منير

يحتفل اليوم الفنان شريف منير بعيد ميلاده، فقد أكمل اليوم عامه الـ 60، فهو من مواليد يوم الخميس الموافق 14 مايو من عام 1959، وقد بدأ نشاطه الفني عام 1983.
ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجم شريف منير:-
1- ولد النجم شريف منير في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، ثم التحق بالدراسة في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، و تخرج منها في عام 1986.
2- بدأ الفنان شريف منير مسيرته الفنية في عام 1983 بالعزف علي اٌلة الدرامز ثم
3- من أهم أعمال النجم شريف منير ي عالم السينما و التلفزيون و المسرح: "عالم و عالمة"، "رحلة المليون"، "الطوفان"، "بصمات فوق الماء"، "ضربة معلم"، "بكيزة و زغلول"، "دوار يا زمن"، "الوحوش الصغيرة"، "ليالي الحلمية"، "شارع المواردي"، "البركان"، "الكيت كات"، "الهروب"، "حكايات الغريب"، "المال و البنون"، "اللعب مع العيال"، "ديسكو ديسكو"، "ذئاب الجبل"، "حزمني يا"، "رومانتيكا"، "اللص الذي أحبه"،
4- تزوج الفنان شريف منير مرتين، حيث أنه انجب في أولى زيجاته الفنانة أسما، و فؤاد ، أما ثاني زيجاته كانت من نصيب الفنانة لورا، و الذي أنجب منها فريدة، و كاميليا.
5- نال النجم شريف على العديد من التكريمات و الجوائز، و ذلك عن مجمل أعماله.
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