محمد إمام يختطف الـ ترند من زملائه

حالة من النجاح حققها مسلسل "هوجان" للفنان محمد عادل إمام، الذى يتم عرضه بشكل حصري على شبكة قنوات الحياة.

وقد تصدرت بعض حلقات مسلسل، مؤشر البحث على "جوجل ترند"، حيث يعد العمل من الأعمال الكوميديا

الذى يحرص المشاهدين على متابعتها خلال الشهر الكريم.



وحرص عدد من الفنانين على تهنئة محمد عادل إمام بنجاح العمل وكان أبرزهم مى كساب والتى علقت على

العمل قائلة عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام :"محمد إمام عامل شخصية هوجان حلو حلاوة مش طبيعيه انا وقعت في حب هوجان أحسنت جدا".كذلك حرص الفنان كريم فهمى على تهنئة نجوم العمل على الصدى الجماهيري الواسع الذي حققه مؤكدًا أن العمل حظى على إعجابه.