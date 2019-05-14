تعرف على نجم الأهلي ضحية الحلقة التاسعة من رامز في الشلال

يحل صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، اليوم ضيفًا علي الحلقة التاسعة من برنامج "رامز في الشلال"، حيث يقع ضحية في فخ رامز جلال الذي أعده له

حسب طبيعة البرنامج.

و يُعرض البرنامج يوميًا علي شاشة MBC مصر في تمام الساعة الـ6:45 مساءً، ضمن موسم رمضان

2019.

يذكر أن برنامج "رامز في الشلال"، تقوم فكرته علي استضافة أحد نجوم الفن أو الرياضة، وإخضاعه لعده خدع متتالية تصيبهم بالرعب حتي أن بعضهم يفقد الوعي بسببها، وتٌعرض حلقات البرنامج يوميًا علي شاشة MBC.

