شاهد.. ماذا قالت ويزو عن النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز

شاركت ويزو نجمة مسرح مصر جمهورها بمقطع فيديو للنجمة الأمريكية جينيفر لوبيز، معلنة انها تتخذها كمثل أعلي لها في كل شئ، وذلك من خلال سابها

الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت ويزو علي الفيديو قائلة: "مثلي الاعلي في كل حاجه

ماعدا الجسم"، لتنهال عليها التعليقات من متابعيها الذين عبروا عن حبهم لها وأنها الأجمل والأفضل دائمًا.