استقبل الشاعر أمير طعيمة مساء أمس الاثنين، تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز رئيس هيئة الترفيه السعودية، مع أصدقائه الشاعرين خالد تاج الدين، وتامر حسين، بأحد مطاعم القاهرة. الدين، وتامر حسين، بأحد مطاعم القاهرة. ونشر أمير طعيمة صورة تجمعه بالمستشار تركي آل الشيح وأصدقائه معلقا عليها: "نورت مصر يا أبو ناصر". ويقدم الشاعر أمير طعيمة كلمات تتر البداية من مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" بطولة دنيا سمير غانم، بالإضافة إلى كلمات إعلان بغناء الفنانة أصالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تركي آل الشيخ ومجموعة من الشعراء في ضيافة أمير طعيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.