فن ومشاهير

تعرف على تفاصيل إصابة أحمد جمال بكسر في اليد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصيب  المطرب  أحمد جمال  بكسر في يده خلال مشاركته في مباراة لكرة القدم، حيث وقع بشكل خاطئ عليها، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج

اللازم.

وتبين أنه أُصيب بكسر شديد في يده وأجبره على وضعها في الجبس لمدة شهر كامل كما طلب منه

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الأطباء عدم بذل أي مجهود .

ولكن النجم أحمد جمال لديه إصرار على إحياء الحفلات الغنائية المتعاقد عليها رغم هذه الوعكة الصحية، ولم يلغ أي حفل غنائي لشعوره بضرورة الالتزام بكل العقود التي وقعها مؤخرًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل إصابة أحمد جمال بكسر في اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا