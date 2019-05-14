تعرف على تفاصيل إصابة أحمد جمال بكسر في اليد

أصيب المطرب أحمد جمال بكسر في يده خلال مشاركته في مباراة لكرة القدم، حيث وقع بشكل خاطئ عليها، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاجاللازم.
وتبين أنه أُصيب بكسر شديد في يده وأجبره على وضعها في الجبس لمدة شهر كامل كما طلب منه
ولكن النجم أحمد جمال لديه إصرار على إحياء الحفلات الغنائية المتعاقد عليها رغم هذه الوعكة الصحية، ولم يلغ أي حفل غنائي لشعوره بضرورة الالتزام بكل العقود التي وقعها مؤخرًا.
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