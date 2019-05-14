مديرمبادرة بحب السيما يقدم بلاغاً للنائب العام ضد هانى غنيم

تقدم سامح مصطفي، صاحب مبادرة " بحب السيما " ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 6976/2019 عرائض النائب العام يتهم فيه "هاني غنيم"، مدير المركز المصرى للدراسات والأبحاث الإستراتيجية، بسرقة فكرة مبادرة "بحب السيما"، لصالح إحدى الشركات التي يروج لها حاليًا في فعاليات مزيفة يهدف المركز منها إلى جمع تمويلات من الأبواب الخلفية.
وكشفت عدة مستندات عن صدور حكم قضائي بالسجن عام ضد "هاني غنيم"، في القضية رقم 19857 لسنة 2017 قسم النزهة، "شيك بدون رصيد"، كما تم التنسيق مع مأمور قسم النزهة، وقسم شرطة قصر
وكانت بوابة الوفد قد استضافت القائمين علي المبادره واصحاب الحق فيها في ندوه مفتوحه عرضوا فيها تفاصيل المبادره والهدف منها وعرض سامح مصطفي صاحب المبادره وهو منتج سينمائي تطور تنفيذها والجمهور المستهدف منها
وأثار ظهور "المركز المصرى للدراسات الاستراتيجية والأبحاث"، ومديره "هانى غنيم"، تساؤلات كبيرة حول ماهية المركز ومصادر تمويله، حيث تبين وجود
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