غدًا.. الحضرة تحيي أمسية رمضانية على مسرح سيد درويش

تحيي فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، غدًا الأربعاء، أمسية فنية عامرة بالابتهالات والقصائد الدينية، احتفالًا بأجواء وروحانيات شهر رمضان الكريم، علي خشبة مسرح سيد رويش، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.
ومن المقرر أن يشدو فريق"الحضرة"، بأصواتهم العذبة أجمل الابتهالات والقصائد الدينية التي تنشر السكينة في الأجواء منها "إلي النبي، الله، يا صاحب القبة الخضرا، يا كرام جودو، مديح طه، وغيرها".
يذكر أن "الحضرة" هي فرقه مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، يقدمون حالة روحانية من الإنشاد الديني والإبتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون في ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ السادة الصوفية في حب الله ومدح الرسول صلي الله عليه وآله وصحبه وسلم.
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