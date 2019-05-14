كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد الغيطي يكشف تفاصيل الحلقة العاشرة من "مملكة الغجر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المؤلف محمد الغيطي، تفاصيل الحلقة العاشرة من مسلسل "مملكة الغجر"، والتي تحمل العديد من المفاجآت.

قال الغيطي: "تحمل هذه الحلقة مفاجآت كبيرة، حيث نكشف اللغز الذي حير المشاهدين منذ بدء المسلسل، وهو ظهور رؤوف "حازم سمير" وياسمين "حورية فرغلي" في مصر ولبنان في وقت واحد، مشيرا إلى أن ذلك يعرف بالزمن الدرامي الموازي مع تكنيك "الفلاش باك".

Advertisements

وأضاف أنه في الحلقة العاشرة نرى "ياسمين" و"رؤوف" بعد زواجهما يهربان إلى لبنان ويفشل "النوري" سامح الصريطي" في العثور عليهما، خاصة بعد أن نشر صورهما ووضع مكافأة مليون جنيه لمن يدلي بأي معلومات عنهما، وفي مطار لبنان تنجو "ياسمين" من القبض عليها بحيله معينه وهو المشهد الذي شاهدناه "فلاش باك" من قبل، وفي لبنان يعيش العروسان تحت الخطر، ولكنهما يجهزان أوراقهما للسفر إلى كندا ويدخل رؤوف شركة السياحة لحجز التذاكر فيكتشف أنه نسى جواز سفره ويعود للفندق للبحث عنه وهنا تحدث مفاجأة لم يتوقعها أحد تزيد من تعقيد ألموقف في نهاية الحلقة.

وكان مسلسل "مملكة الغجر"، قد حقق نسب مشاهدة عالية في الدول العربية التي يعرض على بعض شاشاتها، حيث يعرض على قنوات الرشيد العراقية وال بي سي اللبنانية وقناة روتانا دراما، بالإضافة إلى عدد من القنوات المصرية، كما أنه تصدر مؤشرات البحث في لبنان والعراق ومصر.

يذكر، أن مسلسل "مملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة علي مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.