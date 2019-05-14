كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة انتحار ريهام عبد الغفور في الحلقة الثامنة من "زي الشمس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر "نور" دينا الشربيني، في البحث عن سبب وفاة شقيقتها فريدة، في أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "زي الشمس" وتذهب للطبيب النفسي المُعالج لفريدة في محاولة الوصول إلى حقيقة وفاتها منتحرة أم مقتولة.

وأخبرها الطبيب أن "فريدة" بدأت تتابع معه للتعافي من التدخين، ثم تطورت حالتها وبدأت تشتكي من تكرار رؤيتها كابوسا أثناء نومها تظهر فيه وهي تغرق في المياه.

مع تطور أحداث الحلقة أعلن الطب الشرعي تقريره حول وفاة "فريدة" ريهام عبد الغفور، وكشف التقرير أن "فريدة" توفت مقتولة عن طريق ضربها على رأسها بجسد صلب مما أدى إلى حدوث ارتجاج بسيط في المخ أفقدها وعيها ومن بعدها تم إلقائها في النيل لتموت غرقا.

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وتحاول "نور" دينا الشربيني الوصول إلي قاتل أختها، ولكنها لم تستطيع حتي الأن.

تُخبر "نور" والدتها الفنانة سوسن بدر، بما توصلت له التحقيقات، ولكنها لم تصدق ما قالته، وتُصّر بأن روحها مازالت عالقة في المنزل، وتعيش بينهم ولن تفارقهم أبدًا.

جدير بالذكر أن مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وأحمد داوود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبدالعزيز.