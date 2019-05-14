كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غاده عبد الرازق تتزوج من مجدي كامل في الحلقة التاسعة من"حدوتة مُرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل "حدوتة مُرة"، بأحداث مثيرة للغاية، فبعد أن قامت "مرة"، غادة عبد الرازق، بتغيير اسمها، واستخراج بطاقة وشهادة ميلاد تثبت أن محل ميلادها هو محافظة الإسكندرية، ذهبت لطبيب نفسي لكي تتعالج من الكوالبيس والماضي الأليم.

وفى تصاعد سريع للأحداث تزوجت "مره"، من "طارق"، مجدي كامل، والذى لديه بنتين وهم رنا سلمى أبو ضيف، والتى تعمل مع والدها فى شركة العقارات، والثانية هى "دينا"، هاجر أحمد، والتى أكملت دراسة الطب النفسي بالخارج وعادت إلي مصر، وبدأت فى المشاكسات بين مرات الأب "مره"، وبين البنات الذين لم تعجبهم تصرفتها.

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وشهدت الحلقة الظهور الأول للفنان محمد أبو داوود، الذى يعمل محامي فى شركة "طارق"، وكشفت الحلقة عن عائلته التى تتكون من زوجته عبير منير، وابنه".

كما ظهر الفنان محمد مهران، والذى يسعى للبحث عن وظيفه بعد أن تم رفضه من إحدي الشركات لعدم قبوله المشاركه فى الفساد.

جدير بالذكر أن مسلسل حدوتة مرة"، من بطولة: غادة عبد الرازق، مجدى كامل، عايدة رياض، عبير منير، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد صيام، أحمد صفوت، ولاء الشريف من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد.