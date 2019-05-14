يسرا اللوزي: مصابة بأمراض نفسية بسبب التمثيل وبدأت بالعلاج

اعترفت الفنانة يسرا اللوزي أنها تزور الطبيب النفسي لمساعدتها على تخطي المشاكل التي تعاني منها بسبب مهنتها.

يسرا التي تشارك مع أمير كرارة في مسلسل "كلبش 3" حلت ضيفة على برنامج "رسايل" من تقديم المذيعة جيهان عبد الله، وتحدّثت عن صعوبة الخروج من الشخصيات الدرامية، قالت يسرا اللوزي إنها زارت الطبيب النفسي أكثر من مرة، موضحة أن المشكلة الأساسية عند الممثل لبست الدخول والخروج من الشخصية، لكن كل التوتر اللي بييجي مع الشغل، لأنك مش عارفة يومك ماشي إزاي، أنا مش عارفة بكرة هشوف بنتي ولا لأ، ولا هروح بيتي أمتى، وده موتر جدًا وأخدت كذا سنة علشان أتعود إني نازلة من بيتي ومش عارفة راجعة أمتى.

وعن طفلتها "دليلة" ابنة الـ5 سنوات، قالت: أكتر حاجة أخدتها دليلة هي العند مني ومن أبوها، وبتحب الفن بشكل عام، وما أجبرتهاش على ده، لكنها بدأت تحب الرقص والباليه زيي.

وعن السوشيال ميديا قالت اللوزي: حاجة شريرة جدًا وعاملة مشاكل نفسية لناس كتير، أولًا الناس بقت مهتمة أوي بالصورة اللي بترسمها عن نفسها أكتر من إنهم يعيشوا اللحظة، غير إن كل حد بيصدّر صورة مثالية لحياته