حلا شيحة بالفيديو: انفصالي عن ابنتيّ لتحقيق حلمي يعكس صلابة شخصيتي

أكدت الفنانة حلا شيحة أنها تشعر بالألم بسبب فراقها ابنتيها الموجودين في طليقها في كندا.

وقالت إنّ قرارها بالابتعاد عن طفلتيها من أجل تحقيق حلمها في العودة إلي عالم الفن، يعكس مدى صلابة شخصيتها.

وفي أول تعليق على أنباء انفصالها عن زوجها الكندي أكدت حلا أنه بعد الانفصال أصبح هناك اثنان من أبنائها يعيشان بعيدا عنها مع والدهما في كندا، لأسباب تتعلق بالدراسة، ولأن تواجدهما الآن بعيدا عنها في صالحهما.

وقالت أثناء مشاركتها في برنامج "حلوة رمضان" الذي يعرض عبر موقع اليوتيوب، أنه من أصعب المواقف التي تعرضت لها هو وداعها لطفليها في المطار، واضافت: قلبي كان بيتقطع ومبطلتش عياط، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تبعد فيها عنهما منذ 11 عاما.

وعن أسباب عودتها إلى مصر، قالت: شعرت أني محتاجة أغير لأسباب جيدة بالنسبة لي ممكن الناس كلها متبقاش فاهمة ليه.. فأخذت القرار بقوة إني أرجع لبلدي وهقف على رجلي ومش هحتاج لحد في أي حاجة وفي نفس الوقت هسيب أولادي وبجد كان قلبي بيتقطع وأنا بودعهم في المطار ومبطلتش عياط.

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وأشارت إلى أنها تحرص دائمًا على أن تكون علاقتها جيدة بطليقها من أجل مصلحة الأبناء، مضيفة أن مثل هذه المواقف الصعبة تجعلها أكثر إصرارا على تحقيق النجاح في عملها وإثبات نفسها أكثر.

وأكدت إنها لا تهتم بأي انتقادات تتعرض لها أو آراء من حولها، موضحة أنها عندما تقتنع بشيء لا تتراجع عنه مهما كانت النتائج، وهو ما حدث معها عند اتخاذها قرار ارتدائها الحجاب وعند خلعه أيضا، وتوقعت أن يتفهم الناس دوافعها لاحقا.