عمرو سعد يكشف تفاصيل خلافه مع خالد يوسف

حل أمس الفنان عمرو سعد ضيفاً على برنامج “عايشة شو” الذي تقدمه الإعلامية عائشة عثمان بوجبل، ويعرض على شاشتي قنوات “النهار” و”القاهرة والناس”، وتحدث سعد عن أسرار حياته الشخصية، قال الفنان عمرو سعد، إنه يفكر الفترة الحالية في أن يقوم بعمل فيلم سينمائي يجسد فيه شخصية العالم الراحل أحمد زويل، وأوضح سعد خلال لقائه ببرنامج «عايشة شو»: «في مرة أحمد زويل شاف الفنان الراحل أحمد زكي في المنتزه بالإسكندرية، أخبره زكي: لازم أعملك فيلم يا دكتور»، وتابع الفنان: «لما دكتور زويل شافني وقعدت معاه إداني كتابه (رحلة عبر الزمن) اللي هو كاتبه، وقالي إنك ممكن تعمل ده يا عمرو، وقالي هنقعد مرة ونتكلم في تفاصيل حياته الشخصية، ولكن محصلش نصيب ورحل زويل.

كما تحدث عمرو سعد عن علاقته بالمخرج خالد يوسف؛ مؤكداً أن شخصاً ما أوقع بينهما ونقل له كلاماً غير حقيقي على لسانه؛ مما تسبب في استفزاز خالد وهجومه على عمرو، وقال عمرو سعد إن الإيرادات ليست مؤشر نجاح لأي فيلم؛ فهناك عوامل عدة تتحكم في الأمر، منها: استمرار عرض الفيلم وتواجده في وجدان الناس لأطول فترة ممكنة.