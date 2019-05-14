وفاء عامر تطلب من محمد رمضان حذف هذا الفيديو من صفحته الشخصية

حالة من الجدل الشديد أثارتها النجمة وفاء عامر عقب ظهورها في برنامج شيخ الحارة الذي تقدمه المذيعة بسمة وهبي، وذلك بعد حديثهما عن أحد المقاطع الساخنة التي قدمتها وفاء عامر مع محمد رمضان العام الماضي في مسلسل «نسر الصعيد».

ونفت وفاء معرفتها بمسرب المقطع الذي نشر عبر مواقع التواصل، وقام محمد رمضان بنشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستقرام، واستبعدت وفاء أن يكون محمد رمضان هو مسرب الفيديو.

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ووجهت وفاء عامر رسالة لمحمد رمضان أمام الجميع على الهواء بأن يقوم بحذف هذا المقطع المسيء لها وله، وذلك بسبب الإيحاءات الجنسية التي لم ولن يتقبلها المجتمع المصري والعربي، خاصة أن المنتج جمال العدل قد قام بحذف المشهد من المسلسل، بناء على رغبة وفاء عامر بعدما اعترضت على تقديمه.

وكشفت وفاء خلال البرنامج عن كواليس هذا المشهد وقالت إنه تم تصويره في وقت قريب من الفجر، وكانت تقوم قبلها بـ14 ساعة بتصوير عدد من المشاهد الأخرى، ورفضت تمامًا أن ترتدي قميص نوم، وارتدت فستانًا سواريه يشبه ملابس النوم، وبعدما انتهت من تصويره وذهبت إلى منزلها وارتاحت عدة ساعات اتصلت بمنتج العمل جمال العدل وأخبرته أنها تريد حذف المشهد ووافق على الفور بناء على رغبتها.



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