هيفاء وهبي تقع في حطأ التسميات والجمهور يعلّق

تعرضت الفنانة هيفاء وهبي للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الفنان محمد ممدوح بطل مسلسل «قابيل» الذي يعرض عبر القنوات الفضائية حالياً.

وأخطأت هيفاء في اسم ممدوح حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بفيس بوك «الممثل الصح هو اللي بيدرس الدور وأبعاد الشخصية لآخر نفس، أنا مبهورة بتمثيل محمد محمود «تايسون»».

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وأضافت «مش معقول كمية التفاصيل اللي بملامحه اللي بتتغير كل ثانية! والمسلسل مهم وبيشد بس عندي طلب أنا وكتير ناس، إذا رح يطلع طارق هو قابيل كلنا رح نتضايق فبليز من هلأ عمبقلكن انتبهوا».

وسخر البعض من خطأ هيفاء حيث قال أحد النشطاء «محمد محمود دا شارع عندنا في ميدان التحرير، إنما الممثل اللي تقصديه ده اسمه محمد ممدوح».

مسلسل «قابيل»، بطولة: «محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد فراج، على الطيب، روزالين البيه»، ومن تأليف محمد عز الدين، وإخراج كريم الشناوي، وحقق المسلسل حتى الآن ردود أفعال إيجابية وإشادات كبيرة من الجمهور.