عمرو سعد: أسمح لابنتي ارتداء ملابس قصيرة خارج مصر فقط

كشف الممثل عمرو سعد عن بعض من آرائه الشخصية التي تخص أسرته وتربية أبنائه.

قال عمرو سعد أثناء حلوله ضيفاً في برنامج «عايشة شو» عبر شاشة «القاهرة والناس»: «أرفض عمل ابنتي وزوجتي في المجال الفني لأنه متعب جداً وأحيانًا أتمنى أن يعود بي الزمن لأظل كما كنت مهندس ديكور، وبالتأكيد هناك جزء كبير من التفكير الشرقي يسيطر عليّ».

وأضاف: «مهنتنا تسرق العمر».

وتابع: «من الممكن أن أسمح لابنتي وزوجتي ارتداء ثياب قصيرة خارج مصر، ولكن داخلها ستتعرضان لضغوط، فمجتمعنا مازال لا يتقبل ذلك».

من ناحية أخرى، يُعرض لعمرو سعد حالياً مسلسل «بركة» بطولة هالة صدقي وكمال أبورية ومحمد لطفي وهنادي مهنا وأحمد حلاوة ومحمد غنيم ومن تأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم وطارق رفعت، وكان من المقرر عرضه في رمضان 2018، قبل أن يتوقف لظروف خارجة عن إرادة فريق العمل، منها عدم انتهاء الديكورات وبعض الأزمات المالية.



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