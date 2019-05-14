طليق ياسمين عبد العزيز يحاول العودة إليها وهي ترفض!

كشف مصدر مقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز أن طليقها رجل الأعمال المصري «محمد حلاوة»، حاول عدة مرات العودة إليها بعد انفصالهما، إلا أنها رفضت بشدة.

وأضاف المصدر أن حلاوة طلب من بعض الاصدقاء المشتركين بينهما والذين كان من بينهم بعض النجوم، أن يتدخلوا كوسطاء بينه وبين ياسمين لعودتها إليه، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، نظراً لقرار ياسمين النهائي بالانفصال وعدم العودة.

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وأوضح المصدر أن هذه المحاولات تكررت أكثر من مرة حتى كان آخرها قبل حلول الشهر الكريم بأيام قليلة، لكن ياسمين أكدت للوسطاء أنها لا تريد الحرج لأي منهم، فالقرار حاسم ولا نقاش فيه، بالرغم من أن حلاوة كان على استعداد فعل أي شيء من أجل العودة، لكن كان يريد أن يتم فتح باب المفاوضات والمناقشات بينه وبين ياسمين عبدالعزيز.

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز تشارك حالياً في السباق الدرامي الرمضاني بمسلسل «لآخر نفس» الذي يشارك في بطولته أحمد صلاح حسني وثراء جبيل وأحمد العوضي وفتحي عبدالوهاب وهو من تأليف أمين جمال وإخراج حسام علي.