كيف فاجأ مراد بوز حبيبته أصلي إنفر في يوم عيد ميلادها؟

متابعة بتجــــــــــرد: فاجأ النجم الشهير مراد بوز حبيبته أصلي إنفر في عيد ميلادها بأغنية رومانسية قدّمها لها أمام جمهوره.

وبحسب موقع gerçek gündem، صعد مراد إلى المسرح في آخر حفلاته وقال: “اهدي هذه الأغنية إلى حبيبتي، ثم قام بغناء أغنية (حتى الجنة بدونك منفى)”.

ورافقت النجمة الجميلة أصلي حبيبها طيلة السهرة، فظهرت سعادة الثنائي الشهير أثناء قطعهما قالب حلوى عيد الميلاد.

يذكر أن أصلي انفر هي ممثلة تركية من مواليد إنجلترا 10 مايو سنة 1984، واسمها الكامل هو ايتان أصلي انفر، وقد عاشت في انجلترا حتى عامها الثاني عشر ثم انتقلت الى تركيا مع عائلتها وبعدها التحقت بمدرسة الفنون الجميلة.