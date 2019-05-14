متابعة بتجــــــــــــرد: حقّق لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو حلم طفل مريض فجعله يُسافر إلى إيطاليا حيث أجرى له جولة في ملعب يوفنتوس التدريبي.
وفي التفاصيل، فإن الطفل جوزيف البالغ من العمر 10 أعوام من بريستول يُعاني من ورم في دماغه منذ عام 2013 وهو يخضع للعلاج منذ ذلك الحين.
ولطالما حَلم الطفل برؤية لاعبه المفضل كريستيانو البالغ من العمر 34 عاماً.
نُشير إلى أن الرحلة تمّ تنظيمها من قبل Rays of Sunshine Children Charity و Pitch International.
كانت هذه تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو يحقق حلم طفل مريضٍ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.