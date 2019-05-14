كريستيانو رونالدو يحقق حلم طفل مريضٍ

متابعة بتجــــــــــــرد: حقّق لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو حلم طفل مريض فجعله يُسافر إلى إيطاليا حيث أجرى له جولة في ملعب يوفنتوس التدريبي.

وفي التفاصيل، فإن الطفل جوزيف البالغ من العمر 10 أعوام من بريستول يُعاني من ورم في دماغه منذ عام 2013 وهو يخضع للعلاج منذ ذلك الحين.

ولطالما حَلم الطفل برؤية لاعبه المفضل كريستيانو البالغ من العمر 34 عاماً.

نُشير إلى أن الرحلة تمّ تنظيمها من قبل Rays of Sunshine Children Charity و Pitch International.