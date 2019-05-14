بيلا حديد شبه عارية على شاطئ ماليبو…

متابعة بتجــــــــــرد: التقطت عدسة كاميرا الباباراتزي صوراً لعارضة الأزياء العالمية من أصل فلسطيني بيلا حديد ظهرت فيها مثيرة للغاية على شاطئ ماليبو يوم الإثنين. وفي التفاصيل، فقد التقطت هذه الصور للشابة البالغة من العمر 22 عاماً أثناء خضوعها لجلسة تصوير جديدة خاصّة بملابس السباحة. نُشير إلى أن بيلا ظهرت في بعض الصور عارية مستعرضة جسدها الممشوق.

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