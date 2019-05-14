توقف تصوير فيلم “جيمس بوند” بسبب إصابة البطل

متابعة بتجـــــــــــرد: توقّف تصوير فيلم “جيمس بوند” القادم بعد إصابة نجم الفيلم الممثل دانيال كريغ أثناء التصوير.

فقد تعرّض الممثل الإنكليزي البالغ من العمر 51 عامًا، لإصابة خطيرة في كاحله أثناء تصوير مشهد يتضمن بعض الحركات الجسدية من الفيلم المقبل الذي يطلق عليه اسم ” Bond 25 في جامايكا”.

ووفقًا لصحيفة ذا صن، فقد تم إلغاء جدول التصوير الذي كان مقرّراً في استوديوهات باينوود في لندن الأسبوع المقبل، بسبب سفر كريغ إلى أميركا لإجراء فحص تصوير بالأشعة السينية والخضوع للعلاج اللازم.

يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها وقف تصوير الفيلم بعد عدّة مشاكل في الإنتاج وانسحاب مخرجه داني بويل.