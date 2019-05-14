برامجُ المقالب على لسان أهل الفن.. نجاح أم فبركة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمتلئ القنوات الفضائية في شهر رمضان عادةً بالعديد من المسلسلات والبرامج المتنوعة، والتي يختلف على مستواها رأي الجمهور بين مؤيّد ورافض، وفي مقدمة هذا "الكوكتيل" برامج المقالب.

ففي الوقت الذي يرى عددٌ من الجمهور أن هذه البرامج "مفبركة" والضيوف يكون لديهم علم بما سيحدث لهم، يرى البعض الآخر أنها حقيقية ولا خداع فيها.

وفي ذلك الإطار؛ حرص "فوشيا" على استطلاع رأي بعض نجوم الفن بشأن برامج المقالب.