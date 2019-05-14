شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. اختيار كاتبا حلقات Game of Thrones لفيلم Untitled Star Wars والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم الإعلان رسميا عن اختيار كاتبا حلقات المسلسل الفانتازى العالمى Game of Thrones لكتابة الفيلم الجديد ضمن سلسلة Star Wars، حيث من المقرر أن يكون الفيلم بعنوان Untitled Star Wars

وأكد رئيس شركةWalt Disney أن فيلم حرب النجوم التالى بعد Rise of Untitled Star Wars سيكون من بين تقديم كاتبا حلقات مسلسل Game of Thrones وهما ديفيد بينوف، ودى بى فايس.

وذكر رئيس شركةWalt Disney أن فيلم Untitled Star Wars من سلسلة Star Wars سوف يتم طرحه فى عام 2022.



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وعلق رئيس Walt Disney على ذلك بالقول بأننا ننتقل من Westeros إلى مجرة بعيدة، وجاء ذلك أثناء حديثه فى قمة MoffetNathanson Media & Communications.

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وكانت شركة ديزنى للإنتاج السينمائى، عن مواعيد أفلامها المنتظر عرضها، والتى دخل بعضها بالفعل قيد التصوير والبعض الاخر ضمن مراحل الكتابة، والمقرر عرضهما فى السنوات القادمة بدور العرض العالمية.

وضمت القائمة التى كشفت عنها الشبكة موعد طرح الاجزاء القادمة من سلسلة أفلام Star Wars وسلسلة Avatar، والتى سيبدأ عرض أولى اجزائهما فى 17 ديسمبر عام 2021.

وبعد فيلمها الأكثر ربحاً فى التاريخ والذى وصل لإيرادات بلغت 2.8 مليار دولار فى شباك التذاكر العالمى عام 2009، قررت ديزنى طرح الجزء الثانى من فيلم Avatar فى ديسمبر 2021 بعد اقتراب الانتهاء من التصوير وبداية مرحلة المونتاج.

كما كشفت الشركة المنتجة عن موعد طرح الجزء الجديد من سلسلة أفلام Star Wars الذى يأتى بعنوان Untitled Star Wars والمقرر عرضه فى 16 ديسمبر 2022 بدور العرض العالمية، ومن ثم توقيت عرض الجزء الثالث من سلسلة أفلام Avatar فى 22 ديسمبر 2023، ومن ثم الجزء الرابع فى ديسمبر 2025، وبنهاية عام 2027 سيكون توقيت عرض آخر أجزاء السلسلة.

وضم جدول العرض الذى نشرته الشركة المنتجة عبر حسابها الشخصى، توقيت عرض الجزء التالى من سلسلة أفلام Star Wars فى ديسمبر 2024، ومن ثم الجزء الذى يليه فى ديسمبر 2026.

ولم تكشف شركة ديزنى عن أسماء أو تفاصيل عن الأجزاء القادمة من سلسلة أفلام Star Wars و Avatar، واكتفت فقط بالكشف عن مواعيد طرح الأجزاء الجديدة.