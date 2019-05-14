شاهد "فرش" السجادة الحمراء استعدادا لافتتاح "كان" واستقبال نجوم العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة وتستقبل السجادة الحمراء لمهرجان كان فى دورته الـ72 نجوم ونجمات العالم لحضور حفل افتتاح المهرجان، حيث تم "فرش" السجادة الحمراء والانتهاء من كافة تفاصيل دخول الضيوف وترتيب الأسماء واصطفاف المصوريين. دوريات الشرطة الفرنسية تؤمن المكان

دوريات الشرطة الفرنسية تؤمن المكان

سلالم لتسهيل عمل مصورين

عملية فرش السجادة الحمراء لمهرجان كان فى دورته الـ 72

عملية فرش السجادة الحمراء لمهرجان كان فى دورته الـ 72

عملية فرش السجادة الحمراء لمهرجان كان فى دورته الـ 72 يعرض اليوم فى ليلة الافتتاح فيلم "The Dead Don’t Die " وتستمر فعاليات المهرجان حتى 25 مايو الجارى، ومن المقرر أن يتواجد أبطال العمل اليوم على السجادة الحمراء لحضور العرض.

عملية فرش السجادة الحمراء لمهرجان كان فى دورته الـ 72 Advertisements

عملية فرش السجادة الحمراء لمهرجان كان فى دورته الـ 72

عملية فرش السجادة الحمراء لمهرجان كان فى دورته الـ 72

عملية فرش السجادة الحمراء لمهرجان كان فى دورته الـ 72

عملية فرش السجادة الحمراء لمهرجان كان فى دورته الـ 72

عملية فرش السجادة الحمراء لمهرجان كان فى دورته الـ 72 فيلم "The Dead Don’t Die" يتم عرضه بمسرح Grand Théâtre Lumière، وهو العرض الأول عالميا للعمل، فيلم "The Dead Do Not Die" من تأليف وإخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراي وتيلدا وينستون وغيرهم، وتدور الأحداث في مدينة سنترفيل الهادئة، يجد السكان أنفسهم فى قتال حشد من الزومبى، حينما يبدأ الأموات فى الاستيقاظ من قبورهم.

عملية فرش السجادة الحمراء لمهرجان كان فى دورته الـ 72

عملية فرش السجادة الحمراء لمهرجان كان فى دورته الـ 72

عملية فرش السجادة الحمراء لمهرجان كان فى دورته الـ 72

عملية فرش السجادة الحمراء لمهرجان كان فى دورته الـ 72

عملية فرش السجادة الحمراء لمهرجان كان فى دورته الـ 72

عملية فرش السجادة الحمراء لمهرجان كان فى دورته الـ 72

عملية فرش السجادة الحمراء لمهرجان كان فى دورته الـ 72

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