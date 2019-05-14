شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تشيد بـ مى عز الدين فى "البرنسيسة بيسة": نجمة من أول ما بدأتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الفنانة زينة، بصديقتها النجمة مى عز الدين فى مسلسلها الجديد "البرنسيسة بيسة" الذى يتم عرضه فى شهر رمضان الجارى بشكل حصرى على قناة الحياة.

ونشرت "زينة" عبر حسابها الرسمى على "انستجرام" صورة لمى وكتبت عليها قائلة: "نجمة من أول ما بدأتي، ومسلسلاتك طلعت نجوم دلوقتي بيشتغلوا لوحدهم سواء رجالة أو ستات، مش عارفة أبدأ من السينما في أيظن ولا سلسلة عمر وسلمى مع نجم كبير زي تامر حسني، اللي كسر الدنيا لدرجة إن كل الناس بقت تسمي ولادها عمر وسلمى".

وتابعت: "ولا أبدأ من مسلسلاتك الشك ولا دلع بنات ولا حالة عشق اللي عمل نقلة في مشوارك وفي الدراما، كل خطواتك ورآها مجهود وتعب وحب لجمهورك اللى بتموتي نفسك علشان ترضيه، واللي بيحبك ومنهم رقم بسيط على حسابك ٧٠٠٠٠٠٠ مليون ده رقم قليل من محبينك في الوطن العربي كله، واللي بيقدروا مجهودك وتعبك، وعلى فكرة بحب البرنسيسة بيسة وسكسكة وبحبك وكل الناس بتموت فيكي وأولهم السبعة مليون اللي عندك".

Advertisements

مسلسل البرنسيسة بيسة" يعرض الساعة 9 مساء على قناة الحياة، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.