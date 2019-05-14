شكرا لقرائتكم خبر عن طلبات خلع وطلاق لمصطفى شعبان ودياب.. وأحلام الجريتلى هتعمل عمل لرزق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطلاق شعار الحلقة الثامنة من مسلسل أبو جبل لمصطفى شعبان، حيث إن الفنان سناء شافع " حما" حسن أبو جبل يهدده بطلاق ابنته، وذلك بعد مشهد نرى فيه مريم تحاول العودة إلى زوجها والعيش معه فى شقة القلعة، إلا أن والدها رفض ذلك وصفعها بالقلم عندما دافعت عن "حسن" وقالت إنها سوف تعيش معه "حتى لو فى الشارع".

سناء شافع والد "مريم" يتوجه الي "حسن" ويهدده بأن يقيم دعوى طلاق من ابنته ضده إذا تنازل عن الميراث لأخويه ولكن ماذا سيكون رد فعل "حسن"؟ هذا ما ستكشفه الحلقة المقبلة.

أما سعد " محمد دياب " شقيق حسن ابوجبل يذهب إلى حماه ليحكى له ما حدث له فى الحارة من أهلها فما كان من "حماه" إلا أن طرده من مكتبه، وقال له إنه سوف يجعل ابنته تقيم ضده دعوى خلع، بعد أن ثبت له أنه "مش قد المسئولية".

الفنانة احلام الجريتلي تفتح موضوع زواج ابنتها مرة أخري من " رزق " شقيق حسن ابو جبل وتؤكد لابنتها انها لابد ان تاتي لها باي شئ من " قطره " حتي تتمكن من فعل "عمل " لدي شيخ يجعله يحب ابنتها ويوافق علي الزواج منها.

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مسلسل "أبو جبل" بطولة النجم مصطفي شعبان وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، من بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد على رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح.