شكرا لقرائتكم خبر عن زكى فطين عبد الوهاب يكشف تفاصيل إصابته بمرض السرطان ويطلب الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان زكى فطين عبد الوهاب فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، إنه اكتشف إصابته بمرض السرطان من حوالى 4 شهور، وأضاف: "عملت سلسلة من الأشعات والتحاليل بشكل كتير جدا واتأكدنا انه سرطان فى الرئتين الفص الأيمن والفص الأيسر، وانا حاليا بتعالج داخل أحد المستشفيات".

وأضاف:" أنا عملت جلستين حتى الآن وكل 3 اسابيع عندى جلسة، بس انا الحمدلله بخير ونفسيتى بخير وقدر الله وما شاء فعل، والسرطان لم يؤثر على واتعاملت معاه كأنه صاحبى، لأن مش هينفع أفقد الأمل فى ربنا وأدخل فى حالة اكتئاب، انا الحمد لله بخير وبنزل الشارع وبقابل الناس وبقابل كمان أصحابى، وحتى لو جالى شغل هانزل واعمله عادى".

وتابع: "أنا بتوجه بالشكر للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لأنه وقف بجانبى وقفة لن أنساها فى حياتى من خلال النقابة".

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وطالب جمهوره بالدعاء له، مؤكدا أنه "مش عاوز الناس تزعل وكفاية انها تدعى ليا بس، وفاروق الفيشاوى لما اعلن انه مصاب بمرض السرطان قال انه بيتعامل معاه كأنه برد، انا بتعامل معاه كأنه زغطة، ان شاء الله اكون بخير بقدرة ربنا ودعوات الناس".

وكان الفنان زكى فطين عبد الوهاب، أعلن إصابته بمرض سرطان الرئة خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ونشر صورة له وعلق عليها قائلا، "أصدقائي الأعزاء دي صورتي، دي مش نيولوك ولا حاجة، أنا اكتشفت إني عندي سرطان بالرئة".