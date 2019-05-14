شكرا لقرائتكم خبر عن "صندل" أليخاندرو جونزاليز إيناريتو يفسد إطلالته بفعاليات مهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم مهرجان كان السينمائي الدولي بالظهور بإطلالات المميزة والأنيقة و هو ما جعل هناك قوانين أساسية يجب أن تتبعه النجمات وهي ارتداء الحذاء ذى الكعب العالي كونه سيمنحهم المزيد من البريق والأناقة .

إلا أن اليوم المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليز إيناريتو استطاع ان يحول باطلالته الأولى بفعاليات المهرجان في دورته الـ 72 الأنظار نحوه، وتلقى الانتقادات كونه ظهر بعيد تماما عن الاناقة ، فكان مرتديا " صندل" وهو الأمر المثير للإنتقاد ، و هو من الضروري ان يجعل القائمون علي المهرجان يرثوا قوانين جديدة خاصة ايضا بالنجوم الرجال بالفعاليات حتي يظهر بإطلالة مناسبة لهذا الحدث الفني الضخم حتي اذا كانوا بعيد عن الـ red carpet .