شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم: "مبسوطة ان حلقات بدل الحدوتة 3 بتتصدر يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعربت الفنانة دنيا سمير غانم، عن سعادتها الشديدة لتصدر عدد من حلقات مسلسلها " بدل الحدوتة 3 " تريند يوتيوب.

وغردت دنيا، عبر حسابها على تويتر قائلا: " مبسوطة أوى أن حلقات بدل الحدوتة 3 بتتصدر يوتيوب و النهاردة تريند رقم ١ و ٢ وأن في قسم الاغاني تعال تعال متصدره في أغلب الدول العربية وباقي أغانى المسلسل رقم ٢ و ٤ في مصر".

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يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.