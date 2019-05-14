شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..ديو "جلجلى" بين حميد الشاعرى وأحمد فهمى فى "الواد سيد الشحات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل الفنان حميد الشاعرى ضيف شرف على أحداث الحلقة الـ 8 من مسلسل "الواد سيد الشحات" الذى يتم عرضه على شاشة dmc، خاصة وأن الحلقة عاد فيها أبطاله الى فترة التسعينات والتى تألق فيها حميد الشاعرى، بينما ظهر أحمد فهمى فى شخصية "صابر الهلالى" التى قدمت فى الفيلم الشهير "قبضة الهلالى".

وخلال الحلقة غنى حميد الشاعرى أغنية الشهيرة "جلجلى" بمشاركة أحمد فهمى ولكن بشكل كوميدى ومختلف عن الأغنية الأصلية، وسط تواجد هنا الزاهد التى كانت متقمصة شخصية ليلى علوى فى فيلم "قبضة الهلالى"، ومحمد عبد الرحمن الذى تقمص شخصية ابراهيم نصر فى الكاميرا الخفية.

مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت.

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