محمد ممدوح يبدأ رحلة علاج

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على الرغم من إشادة الجميع بأدائه في أعماله الرمضانية، إلا أن عدد من جمهور الفنان المصري محمد ممدوح، الشهير بـ “تايسون”، وجهوا إليه الانتقادات لعدم وضوح مخارج ألفاظه.

الفنان المصري قرر الاستجابة لانتقادات جمهوره، وبدأ رحلة علاج لحل مشكلة مخارج الألفاظ، وكشف هذا الأمر صديقه الفنان خالد كمال.

كمال قال: “أعتقد أن كل العاملين بالوسط الفني عارفين علاقة الصداقة والأخوة والتاريخ اللي بيربطني بتايسون.. عمره ما كان عنيد.. وخصوصاً فيما يتعلق بشغله.. هو عارف إنه عنده مشكلة”.

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وتابع: “هناك بعض المشكلات الصحية اللي بتاخد وقت طويل في علاجها، خصوصا إذا كنت بتعالج المشكلة وأنت بتشتغل.. وهو بالفعل بدأ بس محتاج وقت”.

ووجه رسالة للمنتقدين، بقوله: “اللي فعلا شايف إن تايسون موهوب ومختلف وبيحب شغله لازم يصبر عليه لإن فعلا الموضوع مش سهل ومش هيتحل في يوم وليلة ولا حتى سنة”.

واختتم كلامه، بقوله: “رفقًا بالموهوبين أمثاله.. لأن الموهوبين حساسين لأقصى درجة.. الأفضل من وجهه نظري إننا نبقي في ضهره وندعمه علشان الصالح العام.. بحبك وبحترم شغلك ومجهودك يا صديق العمر”.

يذكر أن الفنان محمد ممدوح يشارك في السباق الرمضاني بمسلسلين هما “قابيل”، ويشاركه بطولته الفنان محمد فراج، والفنانة أمينة خليل”، ومسلسل “ولد الغلابة” بطولة أحمد السقا ومي عمر وإنجي المقدم، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار.