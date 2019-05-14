درة: مقلب كان سببا في اكتشاف موهبتي.. وفرصة عمري خطفتها هند صبري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة التونسية درة الكثير من الأسرار عن حياتها الفنية والشخصية، وكيفية اكتشافها لموهبتها في التمثيل.

درة أكدت أنها اكتشفت موهبتها في التمثيل بعد مقلب نفذتها في والدتها بمساعدة شقيقها، حيث قالت: “في طفولتي اتفقت مع أخي بعمل مقلب في والدتنا، ومثلت الموت عليها، وشعرت هي بالخوف الشديد عليها، وصفعتني على وجهي بقوة مما أفاقني من التمثيل، وتضايقت أمي بالطبع من هذا الموقف”.

الفنانة التونسية أضافت، خلال استضافتها في برنامج “السرداب” على قناة “المحور”: “كان هذا الموقف السبب في معرفتي قدرتي على التمثيل، وهذا سر لا يعلمه أحد”.

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درة كشفت أن أهلها في البداية كانوا يرفضون دخولها في مجال الفن، لافتة إلى أنها اضطرت لرفض دور اعتبرتها فرصة عمرها، وذهب في النهاية للفنانة هند صبري.

حيث قالت: “في الصغر أضعت فرصة عمري عندما طلبت مني مخرجة تونسية القيام بأحد الأدوار، ولكني رفضت بسبب رفض أهلي الدخول في مجال التمثيل، وقدمت هذا الدور مكاني الممثلة هند صبري، وهذا لم يؤثر على علاقتنا كما ردد البعض”.

يذكر أن الفنانة التونسية درة تشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “الحرملك” مع سلاف معمار وأحمد فهمي وسامر المصري وجمال سليمان وباسم ياخور ومن إخراج تامر إسحاق وعمرو علي.