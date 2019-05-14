لبلبة توجه رسالة خاصة لعادل إمام بعد تغيبه عن السباق الرمضاني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية لبلبة، رسالة خاصة للفنان الكبير عادل إمام، والذي يغيب عن السباق الرمضاني لهذا العام بعد مشاركته فيه لسنوات متتالية.

لبلبة، قالت في تصريحاتها لبرنامج «عرب وود»، والمذاع عبر فضائية «روتانا»: «مفيش غير عادل إمام واحد بس، بحبه وبقدره ولنا مشوار طويل معًا، لأننا نعمل معًا منذ سنوات طويلة».

وكشفت سر عملها الدائم مع عادل إمام، قائلة، إنها ترتاح وتفضل العمل مع الزعيم وذلك لأنه مميز، وجميع أعماله ناجحة.

Advertisements

يذكر أن الفنان تغيب عن المشاركة في السباق الرمضاني الحالين بعد تصويره جزء كبير من مسلسل «فلانتينو»، والذي يشاركه فيه كل من الفنانة دلال عبدالعزيز، داليا البحيرى وطارق الابياري، محمد عطية، هدى المفتى، وعدد آخر من النجوم، تأليف أمين بهجت قمر، إخراج رامي إمام.

وكشف الإعلامي احمد موسى، مؤخرًا خلال حلقة برنامجه «على مسئوليتي»، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الزعيم هو من قرر تأجيل مسلسله وذلك حتى يخرج بالشكل الذي يتمناه جمهوره.

يذكر أن عادل إمام، لم يتغيب عن السباق الرمضاني خلال الـ 7 أعوام الماضية، حيث قدم الزعيم مسلسلات متتالية وهى كالتالي : مسلسل “فرقة ناجى عطالله”، من إخراج رامي إمام، مسلسل “العراف” ، إخراج رامي إمام، مسلسل “صاحب السعادة”، إخراج رامي إمام، مسلسل “أستاذ ورئيس قسم”، إخراج رامي إمام، مسلسل “مأمون وشركاه”، مسلسل “عفاريت عدلي علام” ، ومسلسل عوالم خفية”.