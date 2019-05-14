عارضة أزياء مغربية تخطف الأنظار في كليب مالوما الجديد!

متابعة بتجـــــــــــرد: لفتت عارضة الأزياء المغربية لينا زنيبر الأنظار نحوها في فيديو كليب أغنية Hola Senorita للنجم الكولومبي العالمي مالوما والفنان ميتر جيمس. وفي التفاصيل، فقد شاركت الشابة في الفيديو كليب التي صوّر في المغرب بدور البطولة تحت إشراف المخرج سعيد سي ناصيري. والجدير ذكره، أن الفيديو كليب صوّر خلال يومين فقط بعدما سُجلت الأغنية في باريس.

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