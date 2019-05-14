عمرو سعد ينجو من تفجير حقيقي في “حملة فرعون” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: شارك النجم عمرو سعد جمهوره، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستقرام”، بمقطع مصور له أثناء تنفيذ أحد مشاهد الحركة في فيلمه الجديد “حملة فرعون”، والذي سيخوض به سباق موسم عيد الفطر المبارك.

وظهر عمرو سعد في المقطع أثناء محاولته الهروب من أحد التفجيرات الحقيقية، وبالفعل ينجح في هذا، ويقفز بعد أن يتخطى مكان التفجير.

وعلق “عمرو” على الفيديو الذي نشره وقال: “انفجار حقيقي، كواليس حملة فرعون”، وتفاعل مع المقطع عدد كبير من متابعيه، الذين أشادوا بأدائه التمثيلي وأكدوا انتظارهم لطرح الفيلم بدور العرض.

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الجدير بالذكر، أن عمرو سعد انتهى مؤخرًا من تصوير فيلمه “حملة فرعون”، الذي يشارك في بطولته بجانب كل من حمدي المرغني، ومحمود عبد المغني، وروبي، وحورية فرغلي، ورامز أمير، ومايك تايسون وبيج رامي، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ويواصل “سعد” تصوير المشاهد المتبقية له من مسلسل “بركة”، والذي يشارك في بطولته مع هالة صدقي، وإسلام جمال، وكمال أبو رية، ومحمد لطفي، وعمر زهران، وهنادي مهنى، ومصطفى درويش، وغادة طلعت، وأحمد جمال سعيد، وفتوح أحمد، وأحمد حلاوة، وأنعام سالوسة، ورامي غيط، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.