بحلقة ينتظرها الجمهور.. نانسي عجرم في “مجموعة إنسان”

متابعة بتجــــــــــرد: تحل النجمة اللبنانية نانسي عجرم ضيفةً على حلقة استثنائية من برنامج “مجموعة إنسان” عبر شاشة “ام بي سي”.

ومن المتوقع أن يتطرّق مقدّم البرنامج علي العلياني مع نانسي عجرم إلى العديد من المواضيع الفنية، الخاصة والإنسانية في حوار حول ابرز محطات مسيرتها الغنائية وآرائها الشخصية.

وينتظر جمهور عريض من محبي نانسي عجرم هذا اللقاء بفارغ الصبر حيث ظهر ذلك من خلال تفاعلهم مع هاشتاغ “نانسي عجرم في مجموعة إنسانة” عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن الحلقة سيتم عرضها مباشرةً على هواء “ام بي سي” يوم ٢٣ أيار/مايو الجاري.

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