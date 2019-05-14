ملايين جديدة في جعبة مالوما

متابعة بتجــــــــــرد: حقق كليب أغنية Maia الذي طرحه النجم الكولومبي العالمي مالوما منذ أيام أكثر من عشرة ملايين مشاهدة عبر قناته على موقع “يوتيوب” الشهير .

الأغنية صورّها مالوما في ماراكش بمشاركة مغني الراب GIMS منذ فترة، وكان لافتًا ظهور علم المملكة المغربية في بداية العمل المصوّر الخاص بها.

تجدر الإشارة إلى أن الكليب يتصدّر منذ طرحه قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا في عدد من بلدان العالم.

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لمشاهدة فيديو كليب Maria: