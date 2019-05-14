وصلة غزل من زينة إلى مي عز الدين والسبب: “البرنسيسة بيسه”

متابعة بتجــــــــــرد: وجهت الفنانة المصرية زينة رضى رسالة خاصة إلى مواطنتها مي عز الدين وذلك في خضم الماراثون الرمضاني لهذا العام والذي تخوضه الأخيرة بمسلسل “البرنسيسة بيسه”.

وأعربت زينة عن محبّتها الكبيرة لـ مي عز الدين، في منشور لها عبر حسابها على موقع “إنستجرام” حمل جرعات عالية من الدّعم فكتبت: “نجمة من اول ما بداتي ومسلسلاتك طلعت نجوم دلوقتي بيشتغلوا لوحدهم سواء رجالة او ستات مش عارفه أبدا من السينما في ايظن ولا سلسلة عمر وسلمي مع نجم كبير زي تامر_حسني اللي كسر الدنيا لدرجة ان كل الناس بقت تسمي ولادها عمر وسلمي ولا من مسلسلاتك الشك ولا دلع بنات ولا حالة عشق اللي عمله نقلة في مشوارك وفي الدراما… كل خطواتك وراها مجهود وتعب وحب لجمهورك اللي بتموتي نفسك علشان ترضيه …واللي بيحبك ومنهم رقم بسيط علي حسابك ٧٠٠٠٠٠٠ مليون ده رقم قليل من محبينك في الوطن العربي كله واللي بيقدروا مجهودك وتعبك ….وعلي فكره بحب البرنسيسة بيسه وسكسكه وبحبك وكل الناس بتموت فيكي واولوهم السبعة مليون اللي عندك”.

من جانبها ردّت مي عز الدين على رسالة زينة وأعربت بدورها عن محبّتها لها فكتبت في تعليقها على المنشور: “بحبك وربنا يخليكي ليا يا غالية”.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “البرنسيسة بيسة” يشارك في بطولته إلى جانب مي عز الدين الفنانين سوسن بدر، إيمان السيد، محمد أنور، سليمان عيد، وحسام داغر، وهو من تأليف مصطفى عمر وهاشم فاروق ومن إخراج أكرم فريد.