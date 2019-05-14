عادل كرم: الشهرة سرقت خصوصيتي.. والأضواء تطاردني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعتبر الممثل ومقدّم البرامج اللبناني عادل كرم أن السّينما متنَفسًا له، بينما يلهو على الشاشة الصغيرة؛ فالتلفزيون هو الملعب بالنسبة إليه.

وردًا على سؤال إحدى الصحفيات حول ما الذي سرقته منك الشاشة الصغيرة، أجاب كرم: "الخصوصية"، وبرر ذلك أن الأضواء باتت تطارده لتحرمه ممارسة حياته اليومية بحرية، قائلاً: "التمثيل منحني الشهرة ولكنه سرق خصوصيتي، وهي ضريبة الشهرة، فمن يختار دخول هذا العالم، عليه تحمّل ما ينتج منه".

وأضاف كرم خلال لقاء صحفي: "اخترت سلوك هذا الطريق بنفسي ولا أشتكي منه؛ لأنني في الواقع، شخص مختلف تمامًا عن الصورة التي كوّنها الناس عني في مخيّلتهم"، وختم ممازحًا: "لقد تأقلمنا معها!".

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هذا الرد جاء عقب تسريب صورة فاضحة لعادل كرم الشهر الماضي، وظهر فيها وهو عارٍ على السرير.

وأثارت الصورة ضجة كبيرة وتفاوتت ردود فعل الجمهور، ففي الوقت الذي سخر فيه عدد كبير من ظهور كرم بهذه الطريقة المُهينة على حد قولهم، إلا أن شريحة كبيرة دافعت عن كرم، لافتين إلى أن الصورة تم التقاطها في منزله وغرفة نومه، ولا يحق لأحد محاكمته عليها.